Alibaba, müdürün tecavüzüne uğradığını duyuran kadın çalışanını işten çıkardı

E-ticaret platformu Alibaba, ağustos ayında, müdürünü kendisine tecavüz etmekle suçlayan çalışanını işten çıkardı.

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Şirketin bir kadın çalışanı, 27 Temmuz’da, ‘fazla içki içilen bir akşamın sonunda, bilinci yerinde değilken erkek müdürünün kendisine bir otel odasında tecavüz ettiğini’ öne sürmüştü. Başından geçenleri sosyal medya sitesi Weibo’da paylaşan kadın, müdürünün, ofise döndüğünde insan kaynaklarına yaşananları anlattığını, müdürünün işten çıkarılmasını istediğini ancak sonuç alamadığını yazmıştı. Kadın, müdürünün, odasına dört kez girip çıktığına işaret eden güvenlik kamerası görüntülerinin elinde olduğunu belirtmişti.

Olup bitenler sosyal medya ve ülke basınında yankı uyandırmış, işyerinde kadınların yaşadığı olumsuzlukların son örneği olarak nitelendirilmişti.

Bunun üzerine Alibaba, adı ‘Bay Wang’ olarak açıklanan müdürü işten çıkarmış, polis soruşturma açmıştı.

Gerekçe imaj zedelenmesi

Devlet destekli Dahe Daily gazetesi, kadının geçen ay kovulduğunu gösteren mektubun kopyasını yayınladı.

Mektupta, çalışanın yaşananlar sonrasında asılsız bilgiler firmanın imajını paylaşarak imajını zedelediği savunuldu. Kadının, şirketin insan kaynaklarından yardım istediğinde gerekenin yapılmadığını duyurmasının, bir anlamda şirketin duruma el koymakta geciktiğini yazmasının doğru olmadığı ifade edildi.

Kadın çalışan, gazeteye, “Ben bir hata yapmadım ve elbette bunu kabul etmeyeceğim” diyerek hakkını aramak için tüm yasal yolları deneyeceğini söyledi.