E-ticaret platformu Alibaba, tecavüzle suçlanan müdürü işten çıkaracak.

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Şirketin bir kadın çalışanı, ‘fazla içki içilen bir akşamın sonunda, bilinci yerinde değilken erkek müdürünün kendisine bir otel odasında tecavüz ettiğini’ iddia etmişti.

Sosyal medya sitesi Weibo’da 11 sayfalık yazıyla yaşadıklarını duyuran çalışan, müdürünün, Alibaba’nın merkezinin bulunduğu Hangzhou’dan Jinan kentine bir müşteriyle buluşmaya gitmek için kendisini zorladığını belirtmişti. Tecavüze uğradığı 27 Temmuz’da müdürünün yemek sırasında içki içme konusunda da kendisini zorladığını, odasına dört kez girip çıktığına işaret eden güvenlik kamerası görüntülerinin elinde olduğunu yazmıştı.

Hangzhou’ya döndüklerinde şirketin insan kaynaklarına yaşananları anlatan çalışan müdürünün işten çıkarılmasını istemiş ancak sonuç alamamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları yaşananlara tepki göstermişti. Polis, olayın yaşandığı Jinan kentinde soruşturma açıldığını duyurmuştu.

BBC, çalışanlara yollanan mektupta, şirketin polisle işbirliği yaptığının belirtildiğini, “Kovulacak ve bir daha kesinlikle işe alınmayacak. Tecavüz suçunu işleyip işlemediğine yargı karar verecek” dendiğini yazdı.

CEO Daniel Zhang’ın imzası bulunan mektupta, söz konusu kişinin dışındaki iki yöneticinin de konuya yeterli derecede müdahil olamadığı, sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle istifa ettiği aktarıldı.

Ayrıca, tecavüzle suçlanan yöneticinin, ‘çalışanla samimi anlar yaşandığını’ itiraf ettiğini ifade eden Daniel Zhang, “Kadın çalışanımızın sağlığı ve psikolojisi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Onun yanında olacağız” dedi.

Mektupta, insan hakları biriminin çalışanla empati kurup gerekeni yapmadığı, bunun tekrarlanmaması için elinden geleni yapacağı vurgulandı.