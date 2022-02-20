Aliağa gemi söküm işçilerinin iş bırakma eylemi ikinci haftasında: Köle olmayacağız

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde iş bırakma eylemleri ikinci haftasına giren gemi söküm işçileri, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Görsel: ANKA

Aliağa Demokrasi Meydanı’ndaki basın açıklamasına yüzlerce gemi sökümü işçisi ve aileleri katıldı.

ANKA’nın aktardığına göre gemi söküm tesislerindeki 22 firmada görevli yaklaşık 2 bin işçi adına okunan basın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bizler günlerdir insanca çalışma ve yaşam koşulları talebiyle direnen Aliağa Gemi Söküm işçileriyiz. Haklarımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Yıllardır tersane patronlarının bizlere reva gördüğü yaşamı, çalışma koşullarını kabul etmiyoruz. Günlerdir taleplerimizi tek tek sıraladık. Ancak görmeyen gözler, duymayan kulaklar için bir kez daha buradan haykırmak için toplandık. Kardeşler diyoruz ki; Gemi söküm cehennem işçiler köle kalmayacak.”

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nin dünyanın üçüncü büyük, Avrupa’nın ise tek gemi söküm tersanesi olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: “Yıllık 200 milyon dolarlık iş hacminden söz ediliyor. Tersane patronları kâr rekorları kırıyor. Ama biz, tersanede tüm değerleri yaratan işçiler olarak emeğimizin, alın terimizin karşılığını alamıyoruz. Her gün artan enflasyon karşısında biraz daha eziliyoruz. İnsanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz.”

Sıralanan talepler şöyle: