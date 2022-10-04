Ali Sirmen: Yalnız iyi kalple politika yapılmaz

Tabii ki altılı masayı oluşturanlar, iktidar değişikliğinin yaşama geçmesiyle birlikte, toplumun sorunlarına kendi programları çerçevesi içinde çözümler oluşturmak üzere kolları sıvayacaklardır. Ama önce her şeyi açık açık konuşacağız diyerek, arabayı atların önüne koymak ve daha düzenin temel düzenlemerini gerçekleştirmeden ayrıntılara dalmak kaosa neden olacaktır.

Açık olmak. Şeffaf olmak, hesap verir olmak hep siyasette muteber davranışlardır.

Ama yalnız iyi kalple politika yapılmaz, sorunların sıralanması önceliklerin saptanması da yaşamsal önemdedir.

Altılı masa çeşitli yönlerden saldırılara maruz kalıyor, konuların sırasız gündeme getirilmesi yeni yeni yanlış anlamalara yol açabilecektir.

İyi niyetle hareket ederken tuzaklara düşülmesi tehlikesini gözden uzak tutmamak gerek.

Evet dikkat: Yalnız iyi niyetle politika yapılmaz!

Ali Sirmen’in yazısı