Ali Sirmen: Oğan’ın Kılıçdaroğlu’yla anlaşması daha kolay

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turun, Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, her iki tarafın da 0-0’la eşit başlayacak olması bu görüşü destekliyor.

Tek adam rejimine karşı demokrasiyi, yağma talan düzenine karşı sürdürülebilir kalkınmanın şartı üretimi öngören, hakça paylaşımı savunan emeğin kutsal değer olduğu düzeni öneren Kılıçdaroğlu’nun, iki tarafın da 0-0 başlayacakları oylamayı kazanabilmesi için, birinci turda sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenin çoğunluğunu kendi yanına çekmesi ve aldığı yüzde 5.5 oranında oyla anahtar konumuna gelmiş olan Sinan Oğan’ın desteğini sağlaması gerek.

Sinan Oğan seçmeni bu turda Kılıçdaroğlu’nu destekler mi? Desteklerse karşılığında ne ister ve tabanı onun bu çağrısına uyup sandık başına gider mi? Bütün bu konularda bugün yapılacak Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesi belirleyici olacak.

AKP’nin ortağı MHP ile arası çok kötü olan Oğan’ın ikinci turda, Erdoğan’ı desteklemesinin önünde dikilen engel yalnızca Devlet Bahçeli de değil, aynı zamanda HÜDA PAR sorunu da var.

Kısacası, Sinan Oğan’ın, Kılıçdaroğlu ile anlaşması, Erdoğan’dan daha kolay.

Göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda da iki tarafın görüşleri birbirleriyle uyuşmakta.

Ali Sirmen’in yazısı