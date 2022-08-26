Ali Sirmen: Kanal İstanbul’dan artık kimse söz etmiyor

Sandıktaki bu değişim iktidarın söylemlerini de etkilemeye başladı. Artık eskisi gibi yüksekten uçuşlar yok, üzerinde inatla durulan konular ağza alınmaz oldu. Örneğin, “İsteseniz de istemeseniz de mutlaka yapılacak” denen Kanal İstanbul’dan artık kimse söz etmiyor.

Oysa bir zamanlar her akşam Kanal İstanbul’la yatıyor, her sabah Kanal İstanbul’la kalkıyorduk. Bu çılgın projeye karşı çıkan, bilimadamlarının uyarıları, uzmanların görüşleri hiç dikkate alınmıyordu. AKP’nin çılgın projesi, ütopyasıydı Kanal İstanbul.

Aslında çılgın görünen ütopyalar faydalıdır. Toplumsal bütünlüğü, birlik beraberliği, dayanışmayı artırır.

Ütopyaları toplumların niteliklerini belirler. Hani “Bana ütopyanı anlat, sana kim olduğunu söyleyeyim” dense yeridir.

Ali Sirmen’in yazısı