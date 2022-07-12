Ali Sirmen: Kamuoyu yoklamaları, AKP’nin bu korkusunun haklı olduğunu gösteriyor

Murat Yetkin Blog’unda AKP yüksek kurmaylarının önümüzdeki seçimlerin bir kızgınlar ve kırgınlar sınavı olacağından korktuklarını, örgüte buna göre önlem alınması talimatını verdiklerini yazıyor.

Kırgın olmayı bırakın bir yana, bütün seçmen AKP’ye çok kızgındır. Tüm kamuoyu yoklamaları, AKP’nin bu korkusunun haklı olduğunu gösteriyor.

Çünkü AKP bütün seçmenle kavgalıdır.

Biliyorsunuz, şu anda AKP doktorlarla kanlı bıçaklı.

Yalnız doktorlar mı? AKP avukatlarla, barolarla da kavgalı.

AKP üniversite öğrencileri ve öğretmenleri ile de kavgalı; elektrik, orman ve de bilumum mühendis ve mimarlarla, işçilerle memurlarla, askerlerle, komutanlarla, amirallerle velhasıl, uçan, koşan, yürüyen, hareket eden, ses çıkaran, nefes alan her şey ile çatışma halinde.

Ali Sirmen’in yazısı