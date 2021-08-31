Ali Sirmen: Kaldırın artık 5327 sayılı yasanın 29’uncu maddesini, boşuna korkmayın

5327 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince yürütülen soruşturmaların yol açtığı çarpıklıkların hukukçular tarafından çok eleştirilmesi ve kaldırılmasının istenmesinin nedeni, özellikle bizdeki aslında ne kuş ne de deve olan Cumhurbaşkanlığı kavramı algısıdır. (…)

İktidarın kafa yapısını, demokrasi algısını kolayca değiştirmek mümkün olamayacağından ve uygulamaların bu yolla düzeltilmesi de söz konusu olamayacağından, maddeyi tamamen değiştirmek tek yol olarak karşımızda durmaktadır.

Evet, kaldırın artık şu 5327 sayılı yasanın 29. maddesini! Boşuna korkmayın! Bir tehlike yok.

Ne yani siz Türklerin işi gücü bırakıp cumhurbaşkanına sövmek için sıraya dizildiğini mi sanıyorsunuz?

Ali Sirmen’in yazısı