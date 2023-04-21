Ali Sirmen: Her şeyden çok da 15 Mayıs’tan korkuyorum

200 liralık banknotlar altı ay önce 20 liranın yaptığı işi yapamıyor. Merkez Bankası Tahtakale’den çuval çuval dolar alıp kuru baskılıyor. Maşallah herkesin keyfi yerinde, kimse bir şeyden korkmuyor. Kınık’ın Kızılay’ın başında saltanatına dokunulmadığına göre de iktidar, halkın kendini cezalandıracağını da düşünmüyor, korkmuyor.

Oysa ben çok korkuyorum. Her şeyden çok da 15 Mayıs’tan korkuyorum. Doların artık baskılanamaz olmasıyla enflasyonun denetimden çıkmasından, bugünü aratan tempoya ulaşmasından, tarımdaki verimsizlik de eklenince temel gıda maddeleri kıtlığının yaşanmasından, dükkânların yağmalanmasından, şimdiye dek yaşanmamış olayların yaşanmasından korkuyorum.

Ali Sirmen’in yazısı