Ali Sirmen: Doğru dürüst analiz etme olanakları da gittikçe daralıyor

Artık adil olmayan, hukuk ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan yargı kararları verilebilir, insanlar içeri tıkılabilir ama bunlar da çarkları döndürmeye imkân bulamayacaktır.

Artık iktidarın debelenmekten vazgeçip bir an önce mümkün olduğunca doğru dürüst seçimler yapmaktan başka hiçbir seçeneği kalmamıştır.

Bütün olasılıklar arasında muhalefetin, halkın çeşitli kesimlerinin de zarar göreceklerini tahmin etmek güç olmasa gerekir. Ama şurası kesin ki zararın en büyüğüyle karşılaşacak olanlar da iktidar çevreleri olacaktır.

Artık koşulları doğru dürüst analiz etme olanakları da gittikçe daralıyor.

Soğukkanlı uyarılar olmasına çalıştığımız bu uyarılar aslında birer feryattırlar.

Beyler, dikkat çıkıştan önce son sapağı geçmek üzeresiniz.

Ali Sirmen’in yazısı