Dursun Özbek ve Ali Koç’a para cezası, Jorge Jesus bir maç men

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a ise 200 bin lira para cezası verildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bir maç men ve 130 bin lirayla cezalandırıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Koç’a ceza vermesinin gerekçesi kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar.

Özbek de kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle cezalandırıldı.

PFDK Jesus’a bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirdi.

Portekizli teknik adama bir maçlık ceza Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle verildi.

Jesus’a Alanyaspor maçındaki ihlali ve UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’yla oynanan karşılaşma sonrasındaki ‘sportmenliğe aykırı açıklamaları’ gerekçesiyle toplamda 130 bin lira para cezası da kesildi.

Bu karara göre Jesus, Beşiktaş maçını tribünden idare edecek.