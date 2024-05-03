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Yaramazlara biraz batar!

Ali Koç: Türk futbolunda güven bunalımı var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunda güven bunalımının olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) erken seçime gitmesi gerektiği vurguladı.

Ali Koç. (AA)

Koç, kulüplerin erken seçim için topladığı imzalarla ilgili konuştu. Koç’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:


*2 Nisan’da süreç başlıyor. 4 Nisan’da sekiz takım, Trabzonspor ve Galatasaray’ın dahil olduğu imza vereceklerini söylüyor. Pazartesi çok geç diyerek imzasını çekenler var. 5 Nisan’da dört takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan birisi Fenerbahçe. Uzak duruyorduk. Bize gelen rica ve baskı üzerine, en önemlisi Süper Kupa’yla ilgili gelen yazı sonrası köprüleri attık. En son da Beşiktaş katıldı.

*Bu işin ciddiyetine varan Büyükekşi, zaman kazanmak için Urfa’da bir açıklama yaptı mali genel kurulun seçimli olacağına dair. Bu açıklamadan sonra imza vereceğini söyleyen üç takım imzayı çekiyor. 18 Temmuz hedefimize ulaştık diye.

*Kendi yönetim kurulu kararıyla 22 günde seçime gidebilirdi. Yine bugün istese bu işi haziran ayı başına getirir. Biz bunlar yüzünden Süper Kupa’dan olduk. Önümüzdeki sene Türkiye Kupası’na katılmayacağız.

*Net bir şey var ki sayın başkan rüzgarı almış, röportaj üstüne röportaj. 1 Mayıs’ta bir açıklama yayınlanmış. Skandal bir açıklamadır. Bu açıklamaya göre futbolda ortam toz pembe. Mükemmel başarılar var, kimse şikayetçi değil ve sezon içindeki skandallar yaşanmamış. Başkanımız anlaşılan çok farklı düşünüyor. Azınlık, çoğunluğa tahakküm edemez diyor. Biz azınlığız, 3-5 kulüp diyor ve aşağılıyor. Belgeleri ben toplamıyorum, ben Ecmel başkana inanırım. 136 tane noter tasdikli ihtarname var. Burada 10 küsür Süper Lig kulübü var, onlarca alt lig ekibi var.

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