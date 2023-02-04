Ali Koç ‘işin içine’ hükümeti de katınca ayakta alkışlandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerine yönelik sistematik bir saldırının olduğunu belirterek, “Hükümet, siyaset ‘Biz bunu nasıl gidereceğiz’ demiyorsa, bunlar da işin içindedir” dedi.

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İki gün önce oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık’ın hataları maça damga vurmuştu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, maçtan sonra “Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe’ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir” demişti.

Fenerbahçe camiasından da “Takımı ligden çekin” sesleri yükselmişti.

Kalamış semtindeki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Koç, Fenerbahçe’nin ligden çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili yönetim kurulunda oylama yapıldığını ve devam kararı alındığını açıkladı.

Takımlarına yönelik son yıllarda sistematik bir saldırı olduğunu ve şampiyonluklarının engellendiğini ifade eden Koç, “Hükümet, siyaset ‘Biz bunu nasıl gidereceğiz’ demiyorsa, bunlar da işin içindedir” deyince ayakta alkışlandı.