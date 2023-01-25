Ali İsmail Korkmaz davasında sanık polise verilen yedi aylık ‘ceza’ya itiraz

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnafın döverek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz hakkındaki davada sanık polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 günlük hapis cezası verilmişti. Korkmaz’ın ailesi karara itiraz etti.

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Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, 2 Haziran 2013’te, polisler ve eli sopalı esnaf tarafından uğradığı saldırı sonrası 38 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Davada Ocak 2015’te karar çıkmıştı. Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan ve müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan’ı ‘ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 13 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, ‘iyi hal’ gerekçesiyle bu cezayı 10 yıl 10 aya indirmişti.

Sanık polis Yalçın Akbulut’a verilen 12 yıl hapis cezası da iyi hal indirimiyle 10 yıla düşürülmüştü.

Polis sanıklar Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin hakkındaysa beraat kararı verilmişti.

Korkmaz’ın ailesi bunun üzerine Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay, Hüseyin Engin’i tekrar yargılanmasına karar vermiş, bunun sonucunda da ‘kasten basit yaralama’ suçundan yedi ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ailenin avukatları karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. DHA’nın aktardığına göre, Ailenin avukatlarından Ayhan Erdoğan, itiraz dilekçesinde sanığın ‘eziyet’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.