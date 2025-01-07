Ali Eyüboğlu: Ferdi Tayfur’un cenazesindeki aile içi kavga fragmandı, asıl film ve kavga miras paylaşımında

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Ferdi Tayfur’un cenazesindeki aile içi kavga fragmandı, asıl film ve kavga miras paylaşımında yaşanacak.

Nereden mi çıkardım bunu?

Necla Nazır’ın aylar önce, Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden kavga ederken, “Niye sesi çıkmıyor?” diyenlere yanıt niteliğinde yayınladığı videoda, “Kızımın hakkını kimseye yedirmem” vurgusu vardı. Necla Nazır’ın cenazeden sonra söyledikleriyse şunlardı:

“İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor, ezbere konuşuluyor. Ne yayılıyorsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok. Baba-kızı düşman hale getirdiler.”

Aralarını onlar bozdu!

Oyuncunun “Baba-kızı düşman ettiler” diyerek kastettikleri Nilüfer ve Şirin Gözalıcı.

Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur’un inancı o ki, yıllardır Marmaris’in Cennet Adası’nda yaşayan Ferdi Tayfur’un çevresini kuşatan Şirin Gözalıcı ve ablası Nilüfer’in ‘tamamen duygusal’ sebeplerden dolayı baba ile kızının arasını açtı. Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur’un eski eşi olan Nilüfer ile Şirin Gözalıcı, dayıları sayesinde gayrimenkul sahibi bile oldu.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı