Ali Ece: Sergen Yalçın’a sabırlar diliyorum

Beşiktaş’ta sakatlık meselesi artık tek veya iki bilimsel sebeple açıklanamayacak kadar büyük bir sorun haline geldi. 32’de Pjanic de sakatlandığı zaman ben artık ruh sağlığımın daha da fazla bozulmasını engellemek için sakatlıklar üzerine düşünmeyi bıraktım. Bu konuda Sergen Yalçın’a sabırlar diliyorum!

Sayısal açıdan Beşiktaş kadar olmasa da Altay’ın da kendi kadro ölçeğinde önemli eksikleri vardı. Mustafa Denizli büyük tecrübesiyle özellikle son 20 dakikada maçı takımına kazandırmayı bildi. Sergen Yalçın da her şeyi denedi hatta Gökhan Töre’yi bile düzeltmek için onunla konuştu. Sadece ilk 45’te Töre’nin 13 hatalı pası vardı, yani öyle 100 kere topla buluşup da 13 kez topu rakibe kaptırmak gibi değil, bu kadar az sayıda topla buluşup bu kadar top kaptırmak devre sonunda toplam 54 pas hatası olarak Beşiktaş aleyhine yazıldı.

Ali Ece’in yazısı