Ali Ece: O Fenerbahçe’nin F’si bile sahada yoktu

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında çok iyi bir performans sergilemişti. 3 gece sonra ise Başakşehir karşısında özellikle ilk yarıda o Fenerbahçe’nin F’si bile sahada yoktu. Maçı 1-0’a getiren golde isteyen Serdar’ı isteyen Kim’i eleştirsin, bence asıl mesele Başakşehir’in tek kreatif tehdidi olan Visca’nın o noktada o kadar rahat topla buluşup topu o kadar rahat kullanma fırsatı bulması. Aykut Kocaman’ın yıllardır ne oynattığı, dün de ne oynatacağı çok net. Buna karşın Fenerbahçe’nin bu kadar derinde çok adamla topun arkasına geçen bir Başakşehir’e karşı bu kadar düşük tempoda top çevirmesi tamamen yanlış bir maça başlangıç stratejisi.
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