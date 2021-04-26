Ali Çınar: Biden’ın Ankara’ya güven duymadığını bir kere daha gördük

Başkan Biden’ın göreve gelişinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramayıp, 24 Nisan’ın bir gün öncesi, bu konu ağırlıklı araması yanlış ve talihsiz olmuştur. Neredeyse tüm NATO müttefiki ülkelerin liderleriyle çok önceden telefon görüşmesi yapan Biden’ın, Ankara’ya ne kadar mesafeli olduğunu ve güven duymadığını bir kere daha gördük.

14 Haziran’da NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Biden’ın görüşmesi, tüm bu gelişmeler sonrası önem arz etmekle birlikte, şahsen, buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Sonuçta, iki ülke arasında güven sorunun derinleştiği ancak iplerin hiçbir zaman kopmayacağı, tuhaf bir dönem yaşıyoruz.

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Ali Çınar’ın yazısı