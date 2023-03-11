Ali Bayramoğlu: Türk muhalefeti HDP seçmeninin farkına varıyor

Türk muhalefeti Kürt seçmenin -HDP seçmeni diyelim- farkına varıyor.

Seçimleri kazanmak, Erdoğan’ı yenmek, iktidarı değiştirmek için onların desteğinin, üstelik firesiz desteklerinin şart olduğunu görüyor, biliyor.

Zira açık: Muhalefetin seçimleri kazanması için tüm dinamik demokratik güçlerin, tüm muhaliflerin birleşmesi gerekiyor.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık sonrası ilk açıklamasının “HDP’yi elbette ziyaret edeceğim” demesi boşuna değil.

Akşener’in “anlaştık ama HDP’li bakan söz konusu değil” çıkışını, Mithat Sancar’ın “bakanlık beklentimiz yok” sözleriyle savuşturması ve bunun yarattığı rahatlama da boşuna değil.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı