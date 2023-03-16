Ali Bayramoğlu: Sonucu, fikrini açık etmemiş seçmen belirleyecek

Erdoğan Türkiye’yi uzun süredir “negatif siyasi güç” olarak yönetiyor. Toplumsal kutuplaşma, meydan okuma, askeri tahkimat, jeopolitik iddialara dayalı büyüme, genişleme söylemi ve uygulamaları üzerinden yol alıyor.

Mayıs ayında Türkiye, özellikle cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden, bu iki güç arasında bir tercih yapacak. Siyasi angajmanlar iki Türkiye beklentisi ve eğilimi ortaya çıkarıyor, daha doğrusu iki ayrı siyaset ve güç tanımı arasında ayrışıyor.

Dengeler yakın…

Sonucu önemli ölçüde, oynak, tepkisel, kararsız, yeni, fikrini açık etmemiş ve yer değiştirebilecek seçmen belirleyecek.

Ama nasıl ve neye göre?

Siyasi güç tipleri kendi başlarına yol almazlar. Kitleleri ikna edecek bir hikayeye ve bir taşıyıcı özneye ihtiyaç duyarlar. Türkiye’deki oynak seçmen davranışı da, seçim sonucu da bu iki unsura göre şekillenecektir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı