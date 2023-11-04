Ali Bayramoğlu: Hepsi izaha muhtaç

Tolga Şardan’ın yazısı, tutuklanması, İstanbul’a gönderilmesi…

Hepsi izaha muhtaç durumlar. Şardan bir MİT raporu olduğunu, raporun yargıdaki yolsuzlukları araştırdığın ve cumhurbaşkanına sunulduğunu yazmıştı.

Ne var bunda?

Bir haber bu.

Demokratik bir ülkede kamuoyunu ilgilendiren, bilmesi gereken bir haber.

Şardan’ın tutuklanma nedeni doğru olmayan bilgiyle kamuoyu yanıltmak.

İyi de doğru olmadığı ne malum? Savcılık nereden biliyor doğru olmadığını ya o öyle takdir ettiği için mi doğru değil…

Haydi diyelim ki haber doğru değil veya doğru olduğunun bilinmesini engellemek istiyor, kamu otoritesi…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı