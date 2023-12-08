Şarkıcı Aleyna Tilki, müzik ve eğlence sektörünü domine eden büyük çoğunluğun konserlerini engellediğini belirterek sektöre isyan etti.

Aleyna Tilki.

Pop müzik şarkıcısı Tilki, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolu mesajda uzun süredir ait olduğu sahnelerden alıkonulduğunu söyledi.

Tacize uğradığı mekanlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekanlarda da sahne almasının engellendiğini kaydeden Tilki’nin paylaşımı şu şekilde:

*Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden ‘ban’landığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.

Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar.

Bunu sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir

*Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum.