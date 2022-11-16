Alex de Souza ilk kez profesyonel takım çalıştıracak

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, Brezilya’da ‘A’ liginden ‘B’ ligine düşen Avai’nin teknik direktörü oldu.

Fotoğraf: Alex.

Alex, 2004’ten 2012’ye kadar Fenerbahçe’de oynamış ve takımın efsanesi haline gelmişti. 2013-2014 arasında Brezilya takımı Coritiba’da oynayarak futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

Alex, 2021-2022 arasında Sao Paulo U20 takımının antrenörlüğünü yapmıştı.

Alex, Twitter hesabından duyurduğuna göre, Avai ile anlaşarak takımın teknik direktörü oldu. Alex, böylece ilk kez bir kulübün ‘A’ takımını yönetmiş olacak.