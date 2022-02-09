Alevilere küfreden kişi tutuklandı

Sosyal medyada Alevilere küfür ve hakaret eden kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, Yakup Tilki adlı kişinin söz konusu görüntülerinin dolaşıma girmesi üzerine çalışma başlattı.

AA’nın aktardığına göre İzmit’te gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli başsavcılığının açıklamasında, Tilki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti: “Sosyal medyada milletimizin ortak değerlerine ve inançlarına hakaret eden şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma adli makamlar tarafından yürütülmektedir.”

Şüpheli Yakup Tilki, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.