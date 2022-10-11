Alanya’da beş yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin beş yaşındaki kızları Teodora Savova otelin havuzunda boğuldu.

Fotoğraf: Temsili

AA’nın aktardığına göre İncekum Mahallesi’nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Savova’nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.