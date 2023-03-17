Alaattin Çakıcı: Ferhat Aydoğan basın danışmanım değil

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ziyaretiyle gündeme gelen Ferhat Aydoğan’ın basın danışmanı olmadığını açıkladı.

Ferhat Aydoğan, Orgeneral Arif Çetin’i ziyaret etmişti.

Ferhat Aydoğan, kendisini Çakıcı’nın ‘basın danışmanı’ olarak tanıtan ve sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-posta yoluyla servis eden bir kişi.

Hafta başında 6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü Twitter’dan duyurmuş, bu basına yansıyıp gündem olmuştu.

Bugünse Alaattin Çakıcı adına içerik paylaşan Twitter hesabından Çakıcı’nın imzasıyla bir açıklama yayınlandı. Açıklamada “Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir” dendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Çakıcı, organize suç örgütü liderliğinden hükümlüyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aracı olmasıyla çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilmişti.