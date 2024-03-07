Alaattin Aktaş: Ya enflasyon hesabımız yanlışsa

Merkez Bankası “TL değersiz” diyor ama buna itibar eden yok. Ama iyi de biz bu hesaplamada yanlış yapıyorsak?

Merkez Bankası’nın hesaplamasında bir yanlışlık olduğunu ileri sürmüyorum. Bu tümüyle teknik bir hesaplama ve yanlışlık söz konusu olmaz.

Kastettiğim, bu hesaplamaya konu veri setinde yanlışlık olup olmadığı.

Bu hesaplama için kullanılan en temel veri, Türkiye’deki ve karşı ülkelerdeki enflasyon oranı.

Diğer ülkeler enflasyonlarını yanlış mı ölçüyor, bilemeyiz elbette. Kaldı ki o ülkeler yanlış ölçüm yapsa bile oran ne ki sapma çok büyük etki doğursun.

Geriye ne kalıyor, belli. Ya biz enflasyon ölçümünü doğru yapamıyorsak ya da yapmıyorsak?

Karşı ülkelerdeki enflasyonu sıfır varsayarsak bizde enflasyon yüzde 5 düzeyindeyken kur yüzde 10 artarsa reel kur endeksi düşüyor, yani TL değer yitirmiş oluyor. Ama ya o dönemde bizdeki gerçek enflasyon yüzde 5 değil de yüzde 11- 12 ise, yani kur artışının üstünde ise?

Alaattin Aktaş’ın yazısı