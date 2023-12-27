Alaattin Aktaş: Varlık Fonu hisse senedi mi satıyor?

Hisse senedi fiyatlarında son haftalarda çok belirgin bir düşüş var. Bu düşüşe yol açan bir dizi etken söz konusu.

En başta ekonomik etkenlere bakmak gerek…

Faiz belirgin bir şekilde artırılınca bazı tasarruf sahipleri borsadan mevduata geçti.

Küçük tasarruf sahipleri çoğu zaman olduğu gibi en küçük bir dalgalanmada korkup satışa yöneliyor. Bu durum son dönemde çok sık yaşandı. Ancak küçük tasarruf sahipleri sayıca çok olmalarına rağmen borsayı böylesine oynatacak büyüklükte portföye sahip değil.

Kim bilir belki de filler tepişiyor ve çimler eziliyor, böyle bir durum da var.

Ancak son dönemde giderek daha çok taraftar bulan bir iddiayı da göz ardı etmemek gerek.

Acaba yabancı yatırımcının Türkiye’ye yönelmesini ve döviz getirmesini sağlamak amacıyla borsada fiyatlar alım için cazip hale getirilmeye mi çalışılıyor?

Peki böyle bir amaç varsa bile bunu kim yapacak?

Yapsa yapsa Varlık Fonu yapabilir; iddia bu yönde…

Ama dediğim gibi bu bir iddia ve ne yazık ki doğrulama şansına sahip değiliz. Böyle bir operasyon yapılıyorsa bile herhalde Varlık Fonu çıkıp “Evet, biz satış yapıyoruz” demeyecektir.

Özellikle küçük tasarruf sahibi hisse senedine yatırdığı elindeki üç kuruşunu da kaybetmiş bir şekilde burnundan soluyorken hiçbir kişi ya da kurum borsayı kendisinin düşürdüğünü itiraf etmez, edemez.

Hele hele bu operasyonun yabancı yatırımcının BİST’e girmesine olanak tanımak amacıyla yapıldığını söylemeye kimse cesaret edemez.

Alaattin Aktaş’ın yazısı