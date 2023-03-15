Alaattin Aktaş: Türkiye’yi çok sıkıntılı bir dönem bekliyor

Kimse bu söylediğimi felaket tellallığı diye okumasın! Bu söylediğimin seçimden kimin galip çıkacağıyla da ilgisi yok. 15 Mayıs sabahı nasıl bir sonuca uyanırsak uyanalım, Türkiye’yi çok sıkıntılı bir dönem bekliyor. Aslında seçime kadarki günler de çok sıkıntılı geçecek de bu dönemde idare edeceğiz artık.

Deprem felaketi yaşamamış olsaydık bile seçimden sonra zor bir dönem geçirecektik. Bir de deprem ve bu çerçevede gelişen sorunlar binince zorluk inanılmaz boyutlara ulaştı.

Ortada bütçe diye bir şey kalmadı. 2022’de bile ek bütçe yapmak gerekmişti. Dolayısıyla 2023 için de ek bütçe kaçınılmaz.

Bu da yetmeyecek; oluşacak açık için çok daha fazla borçlanmaya gitmek durumunda kalınacak.

Çok borç, yüksek faiz demek!

Yüksek faiz, gelecek döneme daha fazla yük demek!

Sorunumuz yalnızca kamuya binen yük olsa yine iyi. Bu konuya daha sonraki günlerde detaylı olarak değineceğiz zaten.

Ama bizim sorunumuz çok daha genel. Her yönden adeta cendereye alınmış bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız.

Alaattin Aktaş’ın yazısı