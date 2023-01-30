Alaattin Aktaş: Tasarruf eden cezalandırılır

Türkiye’de tasarruf edene dönük yaklaşım hiç değişmiyor:

Birinci gerçek, tasarruf eden cezalandırılır!

İkinci gerçek, TL cinsi tasarruf eden daha beter cezalandırılır!

Kur korumalı mevduat uygulamasının başlatıldığı 2021’in aralık ayından bu yana, bu hesapların açılmasında kullanılan paranın cinsine bakmadan aynı getiri sağlanıyordu.

Hesap ister doğrudan TL ile açılsın, ister DTH dönüşümü yoluyla açılsın; vade süresindeki faiz getirisi o dönemdeki kur artışının altında kalırsa, aradaki kur farkı hesap sahibine ödeniyor. Kur artışı ancak faiz kadar ya da faizden düşükse hesap sahibi yalnızca faiz alıyor.

Bu genel yaklaşımda değişiklik yok.

Ama artık faizde değişiklik var.

Şimdiye kadar kur korumalı mevduat hesaplarına TL ile mi, döviz ile mi açıldığına bakılmaksızın en fazla “politika faizi+3 puan” faiz uygulanıyordu.

İşte şimdi bu tavan kısmen kaldırıldı.

Bankaya TL götürüp KKM hesabı açtıranlar yine politika faizine bağlı bu sınırlamaya tabi olacak. O faiz de şimdi politika faizi yüzde 9 olduğu için en fazla yüzde 12.