Alaattin Aktaş: ‘Spekülatif etkenler rol oynadı’ diyorlar, peki bu zemini kim hazırladı?

Şimdi de tutmuşlar “Dövizin aralık ayındaki tırmanışında spekülatif etkenler rol oynadı” diyorlar.

Kesinlikle doğru, “Spekülatif etkenler rol oynadı” da, bir kez daha soralım, bu zemini kim hazırladı?

Bu kez tartışma yeni bir boyuta taşındı…

“Döviz kuru aralıkta spekülasyon sonucu artmıştı, şimdi ise enflasyon yüzünden artış yaşanıyor.”

Arada olan biten atlanmış sanki!

Yani enflasyonun nasıl olup da bu düzeye fırladığı gerçeği. Sakın enflasyonu buralara taşıyan döviz kuru olmasın!

Hadi bu gerçeği gözden kaçırdınız diyelim, şimdiki kur artışında temel etken enflasyon mu yani?

Bir ülkenin ulusal parasının değeri, o ülkedeki enflasyon ile karşı ülkedeki enflasyon farkı kadar düşer, düşmelidir, tamam.

Ama bırakın teoriyi? Şu an Türkiye için bu teorinin geçerli ve yeterli olması için gereken koşullar var mı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı