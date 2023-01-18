Alaattin Aktaş: Son üç yıldaki konut satışı aynı düzeyde

Adeta canımız sıkıldıkça ya da birilerinin elinde satılmayı bekleyen konut biriktikçe veya siyaseten gerekli gördükçe kampanyalar başlattık; sözüm ona uygun koşullu krediler açtık. Zaman zaman tuttuk dar gelirli kesim için güzel ambalajlı projeler geliştirdik…

Peki sonuç; pek mesafe alınamamış. Kredi kullanımı yoluyla, yani ipotekle gerçekleştirilen konut satışı tüm yılların en düşük düzeyine inmiş.

Geçen yıl 1 milyon 486 bin konut satılmış ya da alınmış. Artık hangi açıdan bakarsanız, öyle okuyabilirsiniz. Geçen yılki satış, 2020 ve 2021 ile hemen hemen aynı düzeyde.

İnşaat sektörünü sürükleyecek olan ilk el konut satışıdır.

İşte ilk el satışlarla ipotekli satışlar arasında da bir ilişki var. Çünkü kredi kullanmaksızın konut almak zor da, ilk el konut almak çok daha zor.

Son üç yıl bu açıdan çok tipik…

Biraz önce belirttim; bir kere son üç yıldaki konut satışı aynı düzeyde.

Bu üç yıldaki ilk el konut satışının toplam satışa oranı şimdiye kadarki en düşük düzeyde.

Alaattin Aktaş’ın yazısı