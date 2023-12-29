Alaattin Aktaş: Paramız var mı, işte o tartışılır

Cebinde parası yoktur gencin ya da çok azdır; sorar sevdikleri “Paran var mı” diye; “Var” diyerek geçiştirmek ister, oysa yoktur da söyleyemez bir türlü, “Al al” der teklifte bulunan, cebine sıkıştırır üç beş kuruş, “Harcamasan da yanında bulunsun” diye de ekler.

Şimdi biz de “Param var” diye ortalıkta dolaşan gençler gibi miyiz?

Genç olmaya genciz de, paramız var mı, işte o tartışılır.

En yetkili ağızlar bizim paraya, yani dövize ihtiyacımız olmadığını söylüyorsa da neyse ki “Al al yanında bulunsun” diyenler var.

Her ne kadar ihtiyacımız yoksa da yabancı yatırımcılar çok yüklü olmasa da döviz getirmeye devam ediyor.

Ne diyelim; halden anlıyorlar, eksik olmasınlar!

Temkini elden bırakmadan “İzahı olmayanın mizahı olur” denir ya… Durum aynen böyle. Dövize ihtiyacımız yokmuş! Ciddi ciddi söyleniyor bu.

Yabancı yatırımcı Türkiye’de portföy yatırımı yaparken tabii ki bizim dövize ihtiyaç duyup duymadığımıza bakmaz. Öyle olsa ya söylenenleri dikkate alır ve “İhtiyaçları yokmuş ki” der ve hiç gelmezdi ya da döviz ihtiyacımızın had safhada olduğunu görür ve oluk oluk döviz akıtırdı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı