Alaattin Aktaş: Operasyonun ardında siyasetçiler değil de başkaları olmasın

Gündemde aslında İYİ Parti’nin aday gösterip göstermeyeceği ya da kimi göstereceğinden daha önemli sorular bulunuyor.

Sakın bu masadan kalkmanın başka gerekçeleri var da bu gerekçelere kazanacak aday çıkışıyla kılıf geçirilmek isteniyor olmasın!

Sakın bu masadan kalkma operasyonunun ardında siyasetçiler değil de başkaları olmasın!

Sakın Kılıçdaroğlu beşli çete dedikçe bu bir takım çevreleri “Bu konu giderek ciddiye biniyor, bir önlem almak gerekir” düşüncesine yöneltmiş olmasın!

Yani “siyaseti siyasetçilere bırakmayanlar” duruma el koymuş olmasın!

Alaattin Aktaş’ın yazısı