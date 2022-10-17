Alaattin Aktaş: Net hata noksan zaman içinde azalmak bir yana arttıkça artıyor

Merkez Bankası’nın yüksek net hata noksan (pozitif ya da negatif ) için dile getirdiği temel görüş şudur: “Biz ödemeler dengesi istatistiklerini diğer merkez bankalarına göre erken açıklıyoruz. Bu yüzden hangi kaleme yazılacağı konusunda tereddüt oluşan tutarlar net hata noksanı büyütüyor, ancak zaman içinde bu tutar ilgili kalemlere aktarılarak net hatanın küçülmesi sağlanıyor.”

Kağıt üstünde ikna edici bir açıklama. Öyle ya, belli bir tarihe yetişmesi gereken ödemeler dengesi bilançosunu denkleştirmeye çalışıyorsunuz ve bunun için de acele edip hangi kaleme yazacağınızdan emin olamadığınız tutarları net hata ve noksana atıyorsunuz. Buna göre herhangi bir ay için açıklanan net hata noksanın diğer aylarda revize edilerek küçülmesi gerekiyor.

Ama işte bu olmuyor! Net hata noksan zaman içinde azalmak bir yana arttıkça artıyor.

Bu yılın ilk sekiz ayındaki net hata noksan 28.3 milyar dolar oldu. Bu bir rekor. Daha önce hiç böylesine bir düzeye çıkılmamıştı.

Ama daha kötüsü, ilk sekiz ay için ilgili aylarda yapılan açıklamalarda net hata noksan daha küçüktü.

Eğer her ay yapılan açıklamalardaki net hata noksan hiç değişmeseydi ilk sekiz aydaki tutar 21.6 milyar dolardı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı