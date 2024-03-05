Alaattin Aktaş: Merkez Bankası bile daha şimdiden yüzde 41-42'ye razı

Merkez Bankası mevsimsellikten arındırılmış şekilde aylık oranları hangi düzeyde tahmin ettiğini açıkladı ve bu oranlara göre zaten yüzde 41’e ulaşılıyor.

Peki arındırılmayan oranlar, onlar daha yüksek. İşte ilk iki ay ortada. Dolayısıyla vatandaş için önemli olan arındırılmamış oranlar; yani yaşadığı oranlar.

Merkez Bankası arındırılmış oranlara bakacak tabii ki ve kendi performansını ölçecek.

Ama yıl bittiğinde “Mevsim etkisiyle şöyle oldu, böyle oldu” bahanesine kimse sığınamayacak. Herkes sonuca bakacak.

Sonuç ne mi olacak; işte görünen köy kılavuz istemiyor. Merkez Bankası bile, evet Merkez Bankası bile daha şimdiden yüzde 41-42’ye çoktan razı. Hem zaten yıl sonu tahmini olan yüzde 36 korunurken üst sınır yüzde 42.

Zoru hedefleyip ona göre çaba göstermek iyi de, biraz gerçekçi olmakta da yarar var.

Merkez Bankası’nın 9 Mayıs’ta açıklanacak yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı çekilmesi hiç şaşırtıcı olmayacak. O tarihte ilk dört ayın enflasyon oranı belli olacak ve çok muhtemeldir ki dört ayın toplam artışı yüzde 19-20’yi bulacak. O durumda da yüzde 36 için yüzde 13’lük bir marj kalacak. Herhalde yılın kalan sekiz ayı için yüzde 13’lük bir varsayımda ısrar edilmeyecektir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı