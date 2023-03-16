Alaattin Aktaş: Konut piyasasında işler iyi gitmiyor

Konut piyasasında işler pek iyi gitmiyor. Konut satmak isteyenler azaldığı için değil, almak isteyenler azaldığı için el değiştiren konut sayısı geriliyor. Kavramda anlaşalım dediğim bu. Çünkü konut piyasasında işlem sayısını satıcılar değil, ağırlıkla alıcılar belirliyor.

TÜİK verilerine göre şubat ayındaki konut alışı 80 bin adette kaldı ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.8 geriledi. İlk iki aydaki alım da geçen yılın yüzde 4.4 altında.

Konut alımlarında önemli olan ilk el konutlar. Şubatta ilk el konut alımı geçen yıla göre yüzde 18.8, ikinci el konutlardaki alım ise yüzde 17.7 geriledi.

İkinci elde ne kadar konutun el değiştirdiği pek de önemli değil. İnşaat sektörünü sürükleyen ilk el, yani sıfır konutlarda kaç adet satış ya da alış olduğu. İlk el konut için satış kavramını kullanmak pek yanlış olmaz.

Çünkü yeni konut yapılmamışsa, arz düşükse satış da buna göre az olacaktır. Dolayısıyla ilk el için satış kavramı da yanlış sayılmaz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı