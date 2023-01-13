Alaattin Aktaş: KKM cazibesini yitirdi

Kur korumalı mevduat hesabında önceki hafta yaşanan rekor gerileme hemen hemen aynı düzeyde geçen hafta da devam etti.

BDDK verilerine göre 23 Aralık’ta 1 trilyon 463 milyar lira olan ve bir haftada 48 milyar lira azalarak 30 Aralık’ta 1 trilyon 415 milyar liraya gerileyen kur korumalı mevduat, ocak ayının ilk haftasında da gerileme eğilimini sürdürdü. KKM, 6 Ocak’ta 1 trilyon 370 milyar liraya indi. KKM’de geçen hafta kaydedilen gerileme 45 milyar lira oldu.

Böylece kur korumalı mevduat iki haftada tam 93 milyar lira geriledi. KKM artık tüm cazibesini yitirmiş durumda.

Alaattin Aktaş’ın yazısı