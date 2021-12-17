Alaattin Aktaş: İlk paragrafı okuyan ‘Faiz artırılmış’ der!

Futbol maçlarını yorumlayanlar zaman zaman şöyle bir değerlendirme yapar:

“Sonucu bilmeyen şu maçı izlese, şu oyunu izlese, beyazlı takımın kırmızılı takımı yendiğini zanneder, oysa tam tersi oldu…”

İşte Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamayı okumaya başlayanlar da, eğer faiz indirimi yapıldığını bilmese, ilk paragrafı bitirdiklerinde “Merkez Bankası faiz artırmış” der.

Yazılanları tekrara gerek yok.

Açıklamanın birinci paragrafı…

Söylenen özetle şu: “Tüm dünyada enfl asyon yükseliyor, ekonomik sıkıntı var…”

Söz konusu paragrafın sonunda da şu görüşe yer veriliyor: “Gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürüp varlık alım programlarına devam etmektedir.”

Herkes gözünü FED’e dikmişti ve FED daha önceki akşam varlık alımını azaltacağını söylemedi mi? Bu bilgi tartışmaya açık olmayacak kadar net de acaba yorumlarken kelime oyunu mu yapılıyor?

Merkez Bankası’nın söylediği doğru; tabii ki varlık alımı devam ediyor. Ama FED varlık alımını giderek azaltıyor. Bunu görmezden mi geleceğiz yani?

Hemen hemen tüm ülkeler dünyadaki gelişmeleri dikkate alıp önlem olarak faiz artırıyor, biz ise gelişmiş ülke merkez bankalarının, özünde FED’in azaltılıyor olmakla birlikte devam etmekte olan varlık alımına bel bağlamış vaziyette faiz indirimine gidiyoruz. FED’e bel bağlıyoruz da son faiz indirimlerimiz paramızın değer yitirmesini önlüyor mu, nerede!

Alaattin Aktaş’ın yazısı