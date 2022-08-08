Alaattin Aktaş: İhracat rekor artıyorsa dış ticaret niye açık veriyor?

Bakanlıklar, kamu kurumları, bankalar ve şirketler üniversitelerin iktisat, maliye ve işletme bölümlerinden mezun olanların katılabileceği şekilde zaman zaman eleman almak için sınav yapar. Acaba bu sınavlarda şöyle bir soru sorulsa, nasıl olur:

“İhracat rekor kırarak artarken dış ticaret açığının büyümesini nasıl açıklarsınız?”

Dış ticaretin ihracat ve ithalat gibi iki temel bileşeni olduğunu bilenler için çocuk oyuncağı bir sorudur bu:

“Dış ticaret açığı, ithalat ihracattan daha fazla arttığı için büyür.”

Hatta soruyu çok basit bulanlar, ki çoğunluğu öyle düşünecektir, diğer sorulara zaman kaldığı için de pek mutlu olur.

Böyle bir sınava bir öğrenci değil de, mevcut hükümetin ekonomiyle ilgili bir bakanı katılmış olsa onun vereceği yanıt kesin çok farklı olacaktır:

“Önemli olan ihracatın rekor kırmasıdır!”

Hatta size ihracatın nereden nereye geldiğini anlatarak tarihsel bir seri bile sunabilir:

“Biz göreve geldiğimizde ihracat ne kadardı; bakın kaç katına çıkardık falan filan…”

Alaattin Aktaş’ın yazısı