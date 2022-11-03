Alaattin Aktaş: Hazine’nin finansman programı allak bullak

Hazine bu yıl iç ve dış borç ödemesinin 506 milyar lira olacağını öngörmüştü. Ama bakıldı ki bu düzeyde kalmak mümkün olmayacak, gerçekleşme tahmini 688 milyar lira olarak revize edildi. Sapma 182 milyar lira, oran olarak da yüzde 36.

Başlangıçta ödenecek her 100 liralık borcun 76’sı iç, 24’ü dış borç iken, tahminde paylar önemli ölçüde değişti. Gerçekleşme tahminine göre 100 liralık borcun 70’i iç, 30’u dış borç haline geldi.

Niye? Dış borçta durup dururken ek ödeme çıkmadığına göre sakın döviz kuru dengeleri değiştirmiş olmasın? Peki döviz kuru niye artmış? Kendiliğindendir!

2023 yılında ödenecek iç ve dış borç toplamı 1 trilyon 83 milyar lira olarak programlanmış ve bu tutarın yüzde 74’ünü iç, yüzde 26’sını dış borcun oluşturacağı öngörülmüş. Sakın bu yıl olduğu gibi dış borç yine “kendi kendine artmasın”, sakın bu yüzden bu 74’e 26’lık denge değişmesin! Yani yine sakın bir kur şoku yaşanmasın!

Alaattin Aktaş’ın yazısı