Alaattin Aktaş: Fiyat artışı dursa bile hayat pahalı

Karıştırılması çok istenen bir başka kavram da enflasyon ve hayat pahalılığı…

Varsayın ki sihirli bir el dokundu ve fiyat artışı durdu, enflasyon sıfır.

Fiyatlar artmıyorken sizin geliriniz de aynı kalıyorsa, ki muhtemelen öyle olur ya da çok az artar, şu anki fiyat düzeyiyle yaşamınızı sürdüreceksiniz demektir.

Peki mevcut fiyatlar ve mevcut gelir toplumun geniş bir kesimi için rahat bir yaşam olanağı veriyor mu?

Temel gıda maddelerine erişmek, sağlıklı beslenmek, mevcut gelir ve fiyat düzeyiyle mümkün mü?

Hele hele bu gelir ve fiyatlarla standart bir kazanca sahip bir hanenin yeni bir otomobil, gönlüne göre bir ev alması söz konusu mu?

Kaldı ki fiyat artışının durduğu, duracağı da yok!

Dolayısıyla fiyat artışı durmayacak da, çok yavaşlasa bile hayat pahalılığı daha çok uzun yıllar sürecek demektir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı