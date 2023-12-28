Alaattin Aktaş: Faiz inecek denildiği zaman da alkışlarız, tersi söylendiği zaman da alkışı esirgemeyiz!

Yıllar önce siyasi literatürümüze girmiş “Dün dündür, bugün bugündür” sözünü şiar edinmiş bir ülkeyiz biz.

Dün, yani seçimden önce “Nas dururken bize ne oluyor” der ve faizi indiririz.

Bugün, yani seçimden sonra nas adeta unutulur ve daha şubatta yüzde 8.5’e indirilen faizi yüzde 42.5’e çıkarırız.

İki perdeli yıl budur… Birbiriyle taban tabana zıt tercihlerin sergilendiği bir yıl.

Peki hangisi yanlış?

Seçimden önce uygulanan politika mı, şimdi uygulanmakta olan mı?

Türkiye’yi hiç bilmeyen biri böylesine bir U dönüş karşısında, özellikle de bu dönüşün aynı siyasi kadrolar tarafından yapılmış olması karşısında tabii ki ne diyeceğini bilemez ama neyse ki biz dediğim gibi bu tür durumlara karşı aşılıyız, deneyimliyiz, alışkınız.

Faiz inecek denildiği zaman da alkışlarız, tersi söylendiği zaman da alkışı esirgemeyiz!

Alaattin Aktaş’ın yazısı