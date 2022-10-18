Alaattin Aktaş: Faiz indirildikçe KKM’nin yükü daha da büyüyor

Bu doğrultuda gidiliyor. Ağustosa yüzde 14’ten yüzde 13’e, eylülde yüzde 12’ye indirilen Merkez Bankası’nın politika faiz oranı, bu perşembe yüzde 11’e çekilecek; kasım ve aralıktaki indirimlerle de yıl yüzde 9’da kapatılacak. Görünen bu.

Artık “Bu enflasyonla bu faiz olur mu” diye bir tartışma açmanın da anlamı kalmadı. Bu enflasyonla değil öyle yüzde 11-12 faiz, yüzde 21-22 ya da yüzde 31-32 faiz bile olmaz!

Merkez Bankası faizinin önemsizleştirileceği söylenmişti, doğrusu bu gerçekleşti. Diyebilirsiniz ki, “Ama bunun maliyeti çok yüksek oldu”, evet oldu. Ancak bu maliyete karşılık başka kazançları daha fazla önemsiyorsanız bu maliyet ne ki; elbette göze alırsınız.

Yapılan da bu. Faiz aşağı çekilerek ve enflasyonla bağ koparılarak TL’den bir kaçış olacağı ve bunun tüm fiyatları yukarı iteceği elbette biliniyordu ve bu göze alındı.

Alaattin Aktaş’ın yazısı