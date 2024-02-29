Alaattin Aktaş: Esip gürlemede üstümüze yok ama İsrail’le ticaretimiz hız kesmeden devam ediyor

Gazze’de savaş beş aydır sürüyor. ABD’den gelen haberler savaşa Ramazan dolayısıyla mola verilebileceği yönünde. Ama savaşın en şiddetli günlerinde bile ticarete hiç mola verilmedi. İsrail ile diğer ülkeler arasındaki ticarete…

Bu ülkelere biz de dahiliz. Esip gürlemede üstümüze yok ama İsrail’le ticaretimiz hiç mi hiç hız kesmeden devam ediyor.

Ocak ayının verilerinin detayını dün öğrendik. TÜİK verilerine göre ocak ayında İsrail’e 350 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeden olan ithalatımız ise 141 milyon dolar düzeyinde.

Fasıl bazında İsrail’e en çok ne sattığımızın ve bu ülkeden ne aldığımızın listesini veriyoruz.

Sattığımız malların başında plastik ve mamulleri, kara taşıtları, elektrikli makineler ve demir çelik geliyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı