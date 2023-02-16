Alaattin Aktaş: Erdoğan’ın söylediği başka

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 98’inin 1999 yılı öncesi inşa edilen binalar olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın elinde yapı stokuna ilişkin detaylı bilgiler elbette vardır ve bu oran o bilgiye dayanıyordur. Ancak yıkılan binaların yüzde 98’inin 1999 öncesi inşa edildiğine ilişkin bilgi ile bu bölgedeki konutların yüzde 49’unun 2001 öncesinde yapıldığı gerçeği arasında bir çelişki yok.

Erdoğan’ın söylediği bina sayısı… Benim TÜİK verilerine dayanarak aktardığım ise konut sayısı…

Yıkılan 100 binanın 98’i 1999 öncesi inşa edilmiştir ama yıkılan konut sayısında durum öyle değildir. Hepimiz biliyoruz ki giderek daha çok katlı bina yapılıyor ve her bir binada daha çok konut yer alıyor.

Dolayısıyla 1999 sonrasında inşa edilen ve yıkılan bina sayısı toplamda yüzde 2 paya sahipse de, konut sayısı çok daha fazladır. Bunun örnekleri de var zaten. Hatay’daki artık depremin simge binası haline gelen bazı binalar, rezidanslar gibi… Çok katlı ve çok sayıda dairesi olan bu binalar henüz çok yeni ve yerle bir oldu.

Yıkılan bina bir ya da birkaç blok ama daire sayısı yüzleri buluyor.

Dolayısıyla yıkılan bina sayısını bilmek tabii ki önemli ama bu binalarda kaç daire bulunduğunu ve bunların yapım yıllarını bilmek de büyük önem taşıyor. Bunu bilelim ki deprem yönetmeliğine gerçekten uygun bina yapıyor muyuz, yapamıyor muyuz, daha da önemlisi niye yapmıyoruz, bu ortaya çıksın.

Alaattin Aktaş’ın yazısı