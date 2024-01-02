Alaattin Aktaş: Enflasyonu düşürülmesi gerekecek düzeylere kim çıkardı?

Yıllık enflasyon 2004-2016 döneminin on bir yılında yüzde 10’un altında gerçekleşti. Yalnızca 2008’de yüzde 10.06 ve 2011’de yüzde 10.45 ile yüzde 10 sınırı az da olsa aşıldı.

Sonra tek haneli düzeyleri mumla aradığımız yıllar başladı. Hele hele 2021’deki büyük ekonomik deneyle birlikte yıllık bazda 2022’de bir ara yüzde 85’leri de gördük, şimdilerde ise yüzde 65’te kalacağız diye mutlu oluyoruz.

Ama ufukta yine yüzde 70-75 dolayında bir yıllık oran görünüyor. Merkez Bankası’nın tahmini bu yönde; mayısta bu düzeylere çıkılacak, sonra düşüş başlayacak.

Enflasyonu yıllarca tek hanelerde götüren de bu iktidar, sonra rekorlar kırdıran da, şimdi “Enflasyonu düşüreceğiz” diye vaatte bulunan da…

Alaattin Aktaş’ın yazısı