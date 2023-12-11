Alaattin Aktaş: Enflasyonla mücadelede durumumuz şafak sayan asker gibi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısa bir süre önce yıllık enfl asyonun baz etkisiyle haziran ayına kadar yüksek kalacağını, sonrasında ise hızla gerileyeceğini söyledi. Bu cümleyi tersinden okursak anlam açık:

“Enflasyon hazirandan sonra baz etkisiyle düşecek.”

Erdoğan aynı konuşmasında enflasyonun düşüşüne katkı verecek bir uygulama olarak para politikasına değinirken “Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor” dedi.

Yani şu dönem uygulanan para politikası enfl asyonu düşürücü yönde etki yapacak ama bu etki biraz gecikmeli olarak ortaya çıkacak. İyi de biz Eylül 2021’den itibaren şimdikinin tam tersi bir para politikası uygulamaya başlamış ve onun da enfl asyonu düşürmesini beklememiş miydik?

Taban tabana zıt iki para politikası aynı sonucu doğurup enfl asyonu düşüremeyeceğine göre ve geçerli görüş halen uygulanan olduğuna göre demek ki geçmişte yanlış yapılmış.

2021’deki tercih “biraz maliyetli” oldu ama olsun; en azından denedik!

Enflasyonla mücadelede durumumuz şafak sayan asker gibi oldu…

Biz ay sayıyoruz… 2024’ün yaz ayları gelsin, dört gözle beklediğimiz baz etkisi devreye girsin ve yıllık enflasyon düşsün.

Alaattin Aktaş’ın yazısı