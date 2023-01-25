Alaattin Aktaş: Enflasyon düşüşü matematiksel gerçek, arkasında ekonomik önlem yok

Yıllık enflasyon oranının düşmesi matematiksel bir gerçektir. Ne sihir var bu düşüşün arkasında, ne oranlarla oynama.

Ama bu düşüşün arkasında herhangi bir ekonomik önlem de yok. Dolayısıyla bir başarı da yok.

Önce enflasyonu yükseltirseniz, gün gelir daha düşük oranlarla yıllık oran geriler. Bu her zaman böyle olmuştur.

Yıllık oran geriler ama fiyatlar gerilemez!

Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi demek değildir çünkü!

Bu iki kavramı, ya bilmediği için ya bildiği halde işine öyle geldiği için karıştıranlar var.

Alaattin Aktaş’ın yazısı