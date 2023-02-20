Alaattin Aktaş: Devletin vatandaştan yardım talebi normal mi?

Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı ve yine yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşın birbirine yardım etmesine, destek çıkmasına kimsenin söyleyeceği bir şey tabii ki olamaz da böyle durumlarda devletin vatandaştan yardım talep etmesi normal midir?

Hele hele Merkez Bankası’nın, “Kârımızı Hazine’ye verseydik o paranın nereye harcanacağı belli olmazdı” gibi bir gerekçeyle yardım furyasına katılması…

Hazine’den destek alma ihtiyacı içindeki kamu bankalarının yardımda birbirleriyle yarışması…

Sanki mecburiyet varmış gibi yardıma katılmayan şirketlerin adeta hain ilan edilmesi… Bırakın şirketler yardım yapmasın, siz almanız gereken vergiyi alın, yeter!

Yardım; peki niye?

Bizde adet oldu artık bu tür kampanyalar.

Peki niye? Devletin gücü bu yaraları sarmaya niye yetmiyor da vatandaş devreye sokuluyor?

Siz hiç Japonya’da büyük bir deprem olduğunda devletin vatandaştan yardım istediğini, ABD’de kasırgalarla bir bölge yıkıma uğradığında benzeri bir yardım talebinde bulunulduğunu duydunuz mu?

Ama bizim devletimiz yardım organizasyonu yapıyor, hatta geçmişte IBAN bile verdi.

Çünkü devletin parası yok!

O zaman şunu sorgulamak gerekmiyor mu?

Devletin niye parası yok? Söyleyelim; çünkü devlet alması gereken parayı, ağırlıkla da vergiyi alamıyor ya da almıyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı